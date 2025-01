Inter-news.it - Supercoppa Italiana, Giudice Sportivo: Inter, un diffidato per la Serie A

Archiviata lain Arabia Saudita, ilha dato i provvedimenti al termine del quadrangolare che ha visto la vittoria del Milan. LA DECISIONE – Si è chiusa con la vittoria del Milan la finale di. In vista del rientro inA nella trasferta contro il Venezia, i nerazzurri – come riportato dal, avranno un. A partire dalla prossima partita che si giocherà domenica alle ore 15, l’avrà Denzel Dumfries comeche nella finale di ieri ha preso un cartellino giallo. A seguire, ci sono anche Bastoni Alessandro e Mkhitaryan Henrikh alla terza ammonizione e infine Nicolò Barella che con l’ammonizione di ieri al 72? per un fallo è alla sua seconda sanzione. Nel Milan invece, risulta Oluwafikayomi Tomori come seconda sanzione.