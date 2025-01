Ilfattoquotidiano.it - Rapporto Amnesty sul genocidio: dopo le proteste della comunità ebraica l’Ateneo Veneto nega la sala all’ong

International si è vista ritirare la concessione di unadel, a Venezia, per la presentazione pubblica delredatto dalla ong a dicembre sulla guerra lanciata da Israele nella Striscia di Gaza i risposta al massacro del 7 ottobre. Ildi, per la prima volta, valuta che i crimini e le stragi di palestinesi documentate caratterizzano l’offensiva israeliana come un “in corso a Gaza”.Lo spazio per la presentazione del report il 9 gennaio era già stato concesso, ma l’ente culturale sarebbe tornato sui propri passi decidendo di ritirare l’autorizzazione all’uso. Lo ha comunicatoInternational, esprimendo “profondo rammarico”.La scorsa settimana laveneziana ha protestato pubblicamente contro, per il contenuto delsulla guerra a Gaza, e soprattutto contro la decisione deldi concedere laper presentarlo.