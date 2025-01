Ramy Elgaml il video inedito dell’inseguimento dei Carabinieri prima della morte | È caduto? Bene

Leggi su Open.online

C’è un nuovo filmato a fare luce sul tragico incidente occorso la notte del 24 novembre scorso nel quartiere Corvetto di Milano, che ha provocato ladel 19enne. Le immagini inediete sono state diffuse questa sera dal Tg3. Si tratta di unregistrato dalla dash cam di un’auto deiche mostra i momenti crucialiper le vie di Milano dello scooter su cui viaggiavanoe il 22enne Fares Bouzidi. Quest’ultimo, al Gip ha dichiarato che la moto sarebbe stata colpita da dietrodi finire fuori strada: «Una botta da dietro, un urto, poi ricordo solo di essermi risvegliato in ospedale». Le riprese ora documentano un primo impatto tra la “gazzella” dell’Arma e lo scooter. Nonostante lo speronamento, il mezzo a due ruote non cade subito. Le immagini sono accompagnate da alcune frasi pronunciate dai militari nella concitazione: dopo il primo contatto si sente chiaramente un’imprecazione: «Vaff** non è».