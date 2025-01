Anteprima24.it - Provincia di Napoli, Regione approva dimensionamento scolastico 2025/26: tutte le novità

Tempo di lettura: 5 minutiLa giunta dellaCampania hato ilper l’anno/2026. Ossia ha deliberato il procedimento attraverso il quale opera ogni anno la razionalizzazione e programmazione della propria rete scolastica, secondo quanto stabilisce la legge nazionale. Per ogni, Palazzo Santa Lucia ha aggiornato ed integrato l’organizzazione della rete, il piano dell’offerta formativa e i percorsi di II livello dei Sistemi Informativi Aziendali (SIA). In ogni caso, l’attivazione dei provvedimenti è subordinata alle “necessarie integrazioni e/o modifiche di organico”, ed alla effettiva disponibilità del medesimo. Per ladi, inoltre, è stato disposto il posticipo all’anno2026/2027 della “necessaria riorganizzazione della rete scolastica” nel comune di Torre del Greco.