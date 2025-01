Inter-news.it - Paventi: «Inter, l’attenzione e la cattiveria devono crescere»

Leggi su Inter-news.it

Negli studi di Sky Sport, Andrea, ha commentato il 2-3 di ieri sera a Riyadh e la sconfitta in Supercoppa Italiana. LAVORO – Andrea, inviato per l’, all’indomani della sconfitta dei nerazzurri a Riyadh ha commentato il rientro dei nerazzurri a Milano Malpensa. Tra i temi toccati anche l’assenza di Hakan Calhanoglu. Queste le sue parole: «Non sappiamo se oggi o domani verranno effettuati i controlli per Calhanoglu. Il turco non ci sarà domenica contro il Venezia, e la gestione del suo infortunio sarà fondamentale, considerando le partite ravvicinate. Da valutare anche Pavard e Thuram, che ieri non erano disponibili. Il gol subito nel finale deve far riflettere, sia rispetto alla partita con il Genoa che a quella con il Milan. In entrambe le gare, l’ha avuto l’occasione di chiudere il match con un terzo gol, ma non è riuscita a farlo.