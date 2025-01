Inter-news.it - Panucci: «Il Milan ha fatto di più. Inzaghi dovrà lavorare sulla testa»

Christian, oggi opinionista sportivo, negli studi a Canale 5 ha commentato la sconfitta dell’Inter di Simonedopo una rimonta delnel secondo tempo. CORRERE – Christian, ex giocatore del, negli studi di Mediaset, ha parlato della sconfitta dell’Inter in finale di Supercoppa Italiana. Queste le sue parole e un messaggio anche sul: «Un trofeo con cui Conceição inizia molto bene. È stata una partita secca in cui l’Inter ha trovato coraggio e forza, ma ha commesso qualche errore difensivo di troppo. Ilhadi più. Nel calcio di oggi bisogna rischiare, ma ilha subito gol alla fine del primo tempo e all’inizio del secondo tempo; una cosa del genere può essere devastante. Tuttavia, ilha reagito e ha dimostrato di avere un’anima. La forza sta nel dimenticare: le finali si vincono e si perdono.