Ilfattoquotidiano.it - Palermo, in ospedale per una frattura muore dopo 17 giorni di ricovero: disposta l’autopsia

La sanità siciliana ancora nell’occhio del ciclone con esposti per pazienti morti e indagini delle procure come quella aperta dai pm diche indagano sulla morte di Giuseppe Barbaro, 76 anni, deceduto nel giorno dell’Epifania all’Villa Sofia17diin attesa di essere operato per una. I parenti hanno presentato un esposto. Secondo la denuncia, nel corso deitrascorsi insarebbero sorti problemi non legati allama che sono addebitabili ai sanitari. Barbaro è rimasto nel Pronto soccorso dal 21 dicembre al 24 dicembre, e poi trasferito nel reparto di Ortopedia.La figlia ha denunciato che il padre quando è entrato instava bene e che ha anche visto “che era stato legato al letto con strumenti di plastica alle caviglie ed al braccio destro e manifestava segni di dissociazione e confusione mentale”.