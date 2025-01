Ilrestodelcarlino.it - Nuovi filobus e mezzi elettrici. Pali e ganci in centinaia di palazzi

Si procede con ie autobusin città. Un progetto di filoviarizzazione ed elettrificazione che riguarda alcune linee del trasporto pubblico cittadino nell’ambito del Progetto integrato della mobilità bolognese (Pimbo) del Comune. Ad attuare l’intervento, come annunciato a metà dicembre, sarà Tper. Obiettivo: garantire trasporti di superficie ecosostenibili, nell’ottica della decarbonizzazione prevista entro il 2030 che vede protagoniste 100 città, tra le quali Bologna. Una trasformazione che riguarda le linee di bus 19 ovest (vie Don Minzoni, Parmeggiani, Casarini, Malvasia, Vittorio Veneto, Pasubio, Marzabotto, Asse Attrezzato) e 25 est (via Pelagio Pelagi tra via Schiassi e via Mazzini), più una sottostazione elettrica in via dello Scalo e stazioni di ricarica ai capolinea e nei depositi Tper Due Madonne e Battindarno.