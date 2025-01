Scuolalink.it - Novità e problemi per studenti e docenti al rientro a scuola

Leggi su Scuolalink.it

Con il termine delle vacanze natalizie, le scuole del Milanese accolgono nuovamente 421 mila alunni. Tra questi, 342 mila frequentano istituti statali e 78 mila sono iscritti alle scuole paritarie. Per moltiil nuovo pentamestre prende il via, mentre altri concluderanno il primo quadrimestre il 31 gennaio, data che segna l’inizio degli scrutini. Iscrizioni scolastiche:e scadenze Fino a due anni fa, il primo giorno dopo le vacanze natalizie coincideva con l’avvio delle iscrizioni scolastiche. Quest’anno, invece, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha scelto di posticipare le iscrizioni dal 21 gennaio al 10 febbraio. Le famiglie potranno completare la procedura online sulla piattaforma unica.gov.it. Questa decisione, annunciata il 4 gennaio, punta a offrire più tempo per un orientamento scolastico mirato, agevolando una scelta più consapevole.