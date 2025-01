Sport.quotidiano.net - Nick Kyrgios torna in Coppa Davis dopo 6 anni

Milano, 7 gennaio 2025 -seidisputerà di nuovo la. Il capitano dell'Australia, Lleyton Hewitt, ha infatti deciso di convocarlo - assieme a Alex De Minaur (numero al mondo), Jordan Thompson (numero 27) e Thanasi Kokkinakis (numero 77) - per affrontare la Svezia a Stoccolma nel turno preliminare dal 31 gennaio al 2 febbraio, preferendolo ad Alexei Popyrin. Per arrivare in forma all'appuntamento, il 29enne avrà a disposizione il torneo di casa, ossia l'Australian Open (12-26 gennaio), al quale prenderà parte grazie all'invito ricevuto, dato che al momento non ha un ranking a causa della sua lunga assenza dal circuito. L'ultima volta che si è misurato nella manifestazione, ossia nel 2022, il classe '95 è uscito al secondo turno, venendo sconfitto dal russo Daniil Medvedev.