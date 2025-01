Ilrestodelcarlino.it - Morto il carabiniere Willy Chirivì, un libro per raccontare la lotta al tumore: “Ho ripensato la mia vita”

Bologna, 7 gennaio 2025 – “Questa è una storia vera, la mia, dove decido di raccontarmi eai lettori ciò che laha tenuto in serbo per me”. Queste le parole che il, appuntato scelto con qualifica speciale William, ha affidato alle pagine del suo. Un’autobiografia in cui il militare,due giorni fa a soli 43 anni, ha volutocome una terribile malattia gli ha cambiato la, mutando anche il modo di affrontare le giornate, le emozioni, con la consapevolezza che queste, forse, sarebbero state le sue ultime parole.hato contro un, che non gli ha lasciato scampo, per cinque mesi che lui, però, ha impiegato per raccontarsi, con il cuore in mano, in ‘3vs1’, il suo, che uscirà postumo il mese prossimo. Tre, come le masse che aveva al cervello, uno, lui contro tutto questo.