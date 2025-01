Ilgiorno.it - La denuncia della studentessa belga. Aperta un’inchiesta dalla procura di Milano

Il Quinto dipartimento, guidato da Letizia Mannella aprirà oggi un fasciolo a modello 44, cioè con ipotesi di reato, ma al momento senza indagati. Il caso su cui si procede è quello delle presunte violenze nei confronti di una giovane turista di Liegi e di altri cinque suoi amici (sotto) che, la notte di Capodanno, sarebbero stati palpeggiati e molestati da parte di un gruppo di stranieri. La ragazza ha annunciato che faràalle autorità del Belgio: "L’aggressione è avvenuta dopo la mezzanotte, credo fosse passata da una ventina di minuti, all’ingressoGalleria, non molto lontanipostazione in cui c’erano alcuni poliziotti in piazza Duomo". Ma, stando al raccontoragazza, le forze dell’ordine non sarebbero state in grado di accorgersi di quel che stava accadendo perché, spiega: "Eravamo dietro a una colonna.