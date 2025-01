Bergamonews.it - Influenza sotto controllo, Marinoni: “L’ampia adesione ai vaccini sta aiutando”

“Al momento l’andamento dei contagi risulta: la vastaalla campagna vaccinale antle sta”. Così il dottor Guido, presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo, traccia il punto della situazione sulla diffusione dell’.Nel periodo fra Natale e Capodanno in genere si verifica il picco dei casi, che quest’anno era atteso dopo le feste, ma finora tutto pare nella norma. Il dottorcommenta: “In base alle informazioni disponibili, non si rilevano situazioni particolari. Nei mesi scorsi la campagna vaccinale antle, con un ampio impegno dei medici di famiglia, ha registrato ottimi risultati. L’abbondante numero delle somministrazioni ha permesso di dare alla popolazione una buona copertura: la vaccinazione, infatti, è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l’e ridurne le complicanze”.