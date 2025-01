Sport.quotidiano.net - IL PRESIDENTE AIAC. Michettoni al vertice dell’associazione degli allenatori

Marco(foto) è ilper i prossimi quattro anniprovincialedi calcio (), la sezione si è espressa per la conferma di Gianluca Dottori per quella regionale.sarà coadiuvato dai consiglieri Alessandro Malatesta, Marco Palmucci, Fabio De Felice, Daniele Cesaretti (segretario generale e responsabile social management), oltre ai consiglieri cooptati Fabio Carucci e Giammario Cappelletti (vice). Eletti anche i delegati per le assemblee nazionali: Matteo Troncon, Antonio Vento, Maurizio Marincioni, Alessandro Malatesta ed Emanuele Trementozzi.