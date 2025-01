Gamberorosso.it - I 10 migliori Pigato scelti dal Gambero Rosso (con un gradito ritorno sul podio)

Il Vermentino, in Liguria, fa anche quest'anno la parte del leone per numero di vini che abbiamo premiato con i Tre Bicchieri, ma risultati molto soddisfacenti vengono anche dall'altro vino bianco simbolo della regione, ovvero il, con ben nove etichette che hanno raggiunto le nostre finali durante le degustazioni per la guida Vini d'Italia del2025.Il, ottenuto dall'omonimo vitigno autoctono a bacca bianca, è coltivato sia lungo la costa, che nelle valli dell’entroterra. È un vino dal tipico profilo mediterraneo, perfetta e fedele espressione del territorio. Il suo nome deriva dall’espressione ligure “pigau” ovvero macchiato e sta a indicare la puntinatura color marrone che appare sugli acini maturi. Si tratta di una varietà molto simile al vermentino, probabilmente nata da una mutazione spontanea, che si è poi perfettamente acclimatata nel terroir del Ponente ligure la sua zona di coltivazione principale, ma è possibile trovarlo anche in Valpolcevera.