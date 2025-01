Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Giulia Cecchettin, domani la stipula del protocollo. Valditara: “Affermare la cultura del rispetto”

Roma, 7 gennaio 2025 – Il grande giorno è arrivato:mattina verrà firmato ildi intesa dellaper avviare “azioni concrete” nelle scuole per prevenire violenza sulle donne. Papà Gino incontrerà nuovamente il ministro Giuseppea Roma. È la seconda volta in poco più di un mese: un primo colloquio era avvenuto il 4 dicembre, il giorno dopo la condanna all'ergastolo per Filippo Turetta. “È il principio della cooperazione verso obiettivi comuni”, aveva commentato il mese scorso Gino. “Abbiamo un obiettivo comune che è quello di combattere la violenza contro le donne. Da questo punto di vista ci interessa lavorare concretamente, seriamente, il tema è troppo importante perché possa essere oggetto di strumentalizzazione di qualsiasi genere", aveva detto il ministroal termine del colloquio, che era durato circa un’ora.