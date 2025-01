Oasport.it - Dakar 2025, Saood Variawa vince lo stage con un finale in crescendo. Lategan mantiene la vetta della generale

Leggi su Oasport.it

Tanti colpi di scena, come sempre, nella “Corsa più dura del mondo”. La tappa odiernaportava la carovana da Bisha ad Al Henakiyah con 327 chilometri di prove speciali e ben 636 di trasferimento, ed un profilo che prevedeva molte parti sabbiose nel deserto.Il successo è andato al sudafricano(Toyota Gazoo Racing) con il tempo complessivo di 3 ore, 16 minuti e 52 secondi, con undi tappa davvero eccezionale, dato che ha preso il comando negli ultimissimi intermedi dopo un avvio regolare. In seconda posizione troviamo il francese Guerlain Chicherit (X-Raid Mini JCW Team) con un distacco di 23 secondi, mentre è terzo il belga Guillaume De Mevius (X-Raid Mini JCW Team) a 45 secondi dalla.Si ferma in quarta posizione lo statunitense Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing) a 1:48 dalla, mentre è quinto il portoghese Joao Ferreira (X-Raid Mini JCW Team) a 3:15.