Calciomercato Roma, Le Fée in bilico: due club lo vogliono

Se da una parte a rimanere è il clima di festa per la vittoria contro la Lazio, dall’altra a incalzare è il. La, infatti, ha bisogno di rinforzare la rosa a disposizione di Ranieri e lo dovrà fare fin da subito per permettere al mister di spingere sull’acceleratore in questa seconda parte di stagione. Dunque, potrebbero essere diversi i calciatori in uscita, seppur con formule di prestiti, in questa sessione invernale. Uno degli indiziati che potrebbe partire sarebbe Enzo Le Fée. Il centrocampista francese non riesce a trovare spazio e, proprio per questo motivo, sarebbe disposto a lasciare la Capitale per un breve periodo per trovare continuità.Ovviamente laancora crede in lui, visti anche i 23 milioni di euro spesi per acquistarlo, ma se dovesse arrivare un diritto di riscatto ilgiallorosso non disdegnerebbe l’ipotesi di darlo via definitivamente.