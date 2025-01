Agi.it - Australian Open nel mirino, Sinner scalda i muscoli e batte Popyrin 2-0 in una esibizione

Leggi su Agi.it

AGI - Prove tecniche di, dove dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno da numero uno del ranking mondiale. "Il primo Slam della stagione può essere carico di tensione, ma sono consapevole del lavoro di queste settimane e di tutti gli sforzi fatti e quindi sono fiducioso". Il 23enne fuoriclasse di San Candido ha commentato così la vittoria contro Alexei, battuto 6-4 7-6(2) in un match diper laing Week, la serie di eventi organizzati all'nella settimana delle qualificazioni. L'incasso di questo match sarà devoluto allaTennis Foundation, fondazione che si occupa di progetti benefici e di dare attraverso il tennis opportunità di un futuro migliore ai bambini. L'azzurro si gode così la prima vittoria non ufficiale nella prima partita sulla Rod Laver Arena dalla finale dell'2024, che l'ha incoronato primo italiano nell'albo d'oro del torneo in singolare.