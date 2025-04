I Fantastici Quattro Gli Inizi Marvel Comics e Marvel Studios collaborano per una nuova storia

Fantastici Quattro: Gli Inizi, Marvel Comics e Marvel Studios collaborano per una nuova storiaMarvel Comics e Marvel Studios stanno collaborando per un fumetto intitolato I Fantastici Quattro: Gli Inizi, che uscirà il 2 luglio. Si tratta di un evento importante perché è la prima volta che la divisione fumetti e quella degli Studios collaborano a un fumetto ambientato nel mondo di uno specifico film dell’MCU.Matt Fraction (Occhio di Falco, Fantastici Quattro) ha scritto il fumetto, con i disegni di Mark Buckingham (Fantastici Quattro, Fables) e la copertina di Phil Noto. Si tratta di un one-shot pubblicato da Future Foundation.Il one-shot è concepito come un reperto tratto dal mondo del prossimo film e conferma alcune delle speculazioni dei fan, tra cui il fatto che I Fantastici Quattro: Gli Inizi non sia una storia di origini, ma che la storia riprenderà Quattro anni dopo la loro ascesa al ruolo di eroi. Leggi su Cinefilos.it : Gliper unastanno collaborando per un fumetto intitolato I: Gli, che uscirà il 2 luglio. Si tratta di un evento importante perché è la prima volta che la divisione fumetti e quella deglia un fumetto ambientato nel mondo di uno specifico film dell’MCU.Matt Fraction (Occhio di Falco,) ha scritto il fumetto, con i disegni di Mark Buckingham (, Fables) e la copertina di Phil Noto. Si tratta di un one-shot pubblicato da Future Foundation.Il one-shot è concepito come un reperto tratto dal mondo del prossimo film e conferma alcune delle speculazioni dei fan, tra cui il fatto che I: Glinon sia unadi origini, ma che lariprenderàanni dopo la loro ascesa al ruolo di eroi.

