Scontro a Gossolengo auto si schianta contro un palo

Gossolengo, dove una utilitaria si è scontrata con un camion e poi si è schiantata contro un palo. Sul posto il 118 ha inviato l'autoinfermieristica e. Ilpiacenza.it - Scontro a Gossolengo, auto si schianta contro un palo Leggi su Ilpiacenza.it Un uomo di 86 anni è rimasto ferito, in maniera non grave, nell'incidente stradale avvenuto la mattina di sabato 26 aprile alle porte di, dove una utilitaria si è scontrata con un camion e poi si ètaun. Sul posto il 118 ha inviato l'infermieristica e.

