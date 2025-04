Alice Morelli trovata morta la sua coach 8220Ci aveva scritto che non sarebbe venuta per un imprevisto8221

Alice Morelli è stata trovata morta a 23 anni: la giocatrice delle Blue Girls era scomparsa qualche ora prima e la sua vicenda era finita anche a 'Chi l'ha visto?'. La sua coach: "Il 23 pomeriggio ci ha scritto dicendo che aveva avuto un imprevisto e non sarebbe venuta all'allenamento". Leggi su Fanpage.it Tragedia nel softball,è stataa 23 anni: la giocatrice delle Blue Girls era scomparsa qualche ora prima e la sua vicenda era finita anche a 'Chi l'ha visto?'. La sua: "Il 23 pomeriggio ci hadicendo cheavuto un imprevisto e nonall'allenamento".

