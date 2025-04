Funerali Bergoglio card Re innumerevoli i suoi sforzi per i migranti

cardinale decano Giovanni Battista Re Imolaoggi.it - Funerali Bergoglio, card. Re: “innumerevoli i suoi sforzi per i migranti” Leggi su Imolaoggi.it ''E' significativo che il primo viaggio di Papa Francesco sia stato quello a Lampedusa'', ha detto ilinale decano Giovanni Battista Re

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Francesco, Delpini nel giorno dei funerali: “Da Bergoglio disegno definitivo della Chiesa” - Milano, 26 aprile 2025 – “La storia della Chiesa è come la tessitura di un grande arazzo, e il disegno che Francesco ha fatto su questo arazzo è definitivo”. Sono le parole dell'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in un'intervista concessa a Radio Marconi, ricordando Bergoglio nel giorno del suo funerale, celebrato dal cardinale bresciano Giovanni Battista Re. Giovanni Battista Re, chi è il cardinale bresciano che celebra il funerale di Papa Francesco Per Delpini, “questo atteggiamento di presa a cuore della Chiesa, dei poveri, delle guerre, delle situazioni complicate che si ... 🔗ilgiorno.it

Quale sarà il momento più difficile dei funerali di Bergoglio - Iniziata la bonifica del percorso dove transiterà il feretro di papa Francesco dopo il funerale: il corteo funebre, composto da poche auto con alcuni cardinali e qualche parente, si muoverà a passo d'uomo, tra i 5 e i 10 chilometri orari, lungo il percorso di 6 chilometri e dovrebbe impiegare... 🔗today.it

Papa Francesco funerali, da Trump a Mattarella e Macron: i leader in raccoglimento davanti alla bara di Bergoglio - L'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato uno dei primi leader mondiali arrivato in piazza San Pietro (insieme alla moglie Jill Biden) per i funerali di... 🔗ilmattino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cardinale Giovanni Battista Re, chi è il decano che celebra il funerale di Papa Francesco: ha partecipato al c; Funerali Papa Francesco, cardinale Re: Innumerevoli i suoi sforzi per i rifugiati; Funerali Papa Francesco, il cardinale Giovanni Battista Re: «È stato in mezzo alla gente con cuore aperto verso tutti» ·; Chi è il cardinale Giovanni Battista Re, che celebrerà i funerali di Papa Francesco. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Funerali Papa Francesco: card. Re, “benedici dal cielo la Chiesa, Roma, il mondo intero, ma anche l’umanità che cerca la verità” - “In unione spirituale con tutta la cristianità siamo qui numerosi a pregare per Papa Francesco perché Dio lo accolga nell’immensità del suo amore”. Nella parte finale della sua omelia per i funerali d ... 🔗agensir.it

Funerali Papa Francesco: card. Re, “forte personalità nel governo della Chiesa” - “Quando il card. Bergoglio, il 13 marzo 2013, fu eletto dal conclave a succedere a Papa Benedetto XVI, aveva alle spalle gli anni di vita religiosa nella Compagnia di Gesù e soprattutto era arricchito ... 🔗agensir.it

Funerali Papa, la benedizione della bara e il vento sul Vangelo - Roma, 26 apr. (askanews) – Il decano del Collegio cardinalizio, card. Giovanni Battista Re, ha incensato e benedetto con l’acqua santa la bara di legno di Papa Francesco, mentre le campane di San Piet ... 🔗askanews.it