Kendrick Lamar domina le nomination agli American Music Awards 2025

American Music Awards, i prestigiosi premi Musicali Americani votati interamente dal pubblico. L'edizione 2025, che si terrà a Las Vegas il 26 maggio, vede Kendrick Lamar in vetta alle nomination con ben 10 candidature, tra cui Artist of the Year, Album of the Year e Song of the Year con il brano "Not Like Us".IndiceAmerican Music Awards 2025, le nominationNuove categorie agli AMAs 2025Kendrick Lamar: un anno da recordTutte le nomination agli American Music Awards 2025ConclusioneAmerican Music Awards 2025, le nominationAccanto a lui, nelle nomination per gli American Music Awards 2025 brillano anche Post Malone (8 nomination), Billie Eilish, Chappell Roan e Shaboozey (7 ciascuno). A condurre la serata sarà Jennifer Lopez, in una cerimonia che si svolgerà nel giorno del Memorial Day statunitense.

