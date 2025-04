Giubileo degli adolescenti a Roma più di 120mila giovanissimi Siamo cresciuti con papa Francesco

giovanissimi è arrivata a Roma per il Giubileo degli adolescenti. Una tre giorni, dal 25 al 27 aprile, che speravano sarebbe stata di festa. Ma che, inevitabilmente, è segnata dalla morte di papa Francesco. Un pontefice a cui molti continuano a guardare come modello: "Un simbolo.

