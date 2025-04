Il Cesanese sfida i grandi vini ecco come è andata

vinitaly 2025, Regione Lazio e Arsial hanno valorizzato il patrimonio vitivinicolo regionale attraverso degustazioni di successo e un confronto tecnico che ha messo il Cesanese al centro della scena Gamberorosso.it - Il Cesanese sfida i grandi vini: ecco come è andata Leggi su Gamberorosso.it Con la partecipazione ataly 2025, Regione Lazio e Arsial hanno valorizzato il patrimonio viticolo regionale attraverso degustazioni di successo e un confronto tecnico che ha messo ilal centro della scena

Ne parlano su altre fonti

Autismo e “Vita da grandi“. La sfida coi protagonisti - Ospiti straordinari questo pomeriggio all’Excelsior Cinema e teatro di Cesano Maderno, dove è in programma la proiezione del film “La vita da grandi“. Al termine dello spettacolo delle 17, saranno in sala per incontrare il pubblico anche Yuri Tuci, l’attore protagonista della pellicola diretta da Greta Scarano, e Damiano e Margherita Tercon, la cui vicenda personale ha ispirato il film. Qualche giorno fa sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è complimentato per il loro impegno sul fronte dell’autismo. 🔗ilgiorno.it

Trofeo città di San Vendemiano, grandi firme al via: domenica sfida Under 23 - Sono 174 i pretendenti al 18° Trofeo Città di San Vendemiano, valido anche quale 65° Gp Industria e Commercio, che si correrà domenica a San Vendemiano con la regia organizzativa del Velo Club San Vendemiano. Iscritti e favoriti 29 le formazioni iscritte che arriveranno da tutte le parti... 🔗trevisotoday.it

Grosseto-San Donato Tavarnelle: sfida decisiva per i playoff di Serie D - CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 britannico, domani allo Zecchini arriva il San Donato Tavarnelle dell’ex Bonuccelli. Ex col dente avvelenato, ma anche formazione che lotta per salvarsi in maniera diretta. Le motivazioni quindi faranno la differenza in campo, visto come la formazione di Bonuccelli – sconfitta dal Follonica Gavorrano domenica scorsa - ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout, mentre il Grifone, che gravita in ... 🔗lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Dove mangiare ai Campi Flegrei; Gli straordinari vini prodotti sull’Etna, il vulcano più alto d’Europa: ecco 10 idee regalo per Natale; Quattro vini della Tuscia tra le eccellenze d'Italia: premiati con le Quattro viti; Storia, territorio, qualità: Roma doc sfida i mercati. 🔗Approfondimenti da altre fonti