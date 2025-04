Game-experience.it - Steelseries Aerox 3, la recensione: mouse leggero e sempreverde

Dall’uscita sul mercato del3 (2022) ne è passato di tempo e oggi potrebbe apparire come un accessorio datato per un nuovo setup da gaming. Del resto, con l’uscita di molte altre soluzioni concorrenti – tra cui l’ottimoASUS ROG Keris II Ace – l’attenzione potrebbe virare verso di esse. Anche il più versatile e recente5 ha qualche asso nella manica in più rispetto ad esso.In questo ultimo mese abbiamo potuto testarlo e dobbiamo ammettere che, nonostante l’età, resta unpiuttosto comodo, senza fronzoli e perfetto per il gaming. Scoprite perché nelladi3.Caratteristiche tecniche di3Connettività: USB-C to USB-A, Bluetooth 5.0, 2.4GHzSensore: OtticoTrueMove AirCPI: 100 – 18.