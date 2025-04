Estrazioni Lotto e SuperEnalotto calendario modificato per il 25 aprile e il 1 maggio 2025

aprile (Festa della Liberazione) e del 1° maggio (Festa dei Lavoratori), le Estrazioni di Lotto, SuperEnaLotto e 10eLotto sono rinviate e il calendario subirà delle variazioni.IndicePerché le Estrazioni Lotto, SuperneaLotto e 10eLotto sono rinviateNuove date Estrazioni Lotto, SuperEnaLotto e 10eLotto per il rinvioNessuna variazione per:FAQ – Domande FrequentiPerché le Estrazioni Lotto, SuperneaLotto e 10eLotto sono rinviateSecondo quanto previsto, quando una festività coincide con un giorno di concorso, l’estrazione viene rinviata al primo giorno lavorativo successivo. Questo slittamento produrrà un “effetto domino” che cambierà il calendario delle settimane a cavallo tra aprile e maggio 2025.Nuove date Estrazioni Lotto, SuperEnaLotto e 10eLotto per il rinvioEcco il calendario aggiornato con tutte le modifiche dopo il rinvio delle Estrazioni:Venerdì 25 aprile ? posticipata a sabato 26 aprileSabato 26 aprile ? posticipata a lunedì 28 aprileGiovedì 1° maggio ? posticipata a venerdì 2 maggioVenerdì 2 maggio ? posticipata a sabato 3 maggioSabato 3 maggio ? posticipata a lunedì 5 maggioDurante la settimana tra il 5 e il 10 maggio, ci saranno ben 5 concorsi in 7 giorni, con Estrazioni nei seguenti giorni: lunedì 5, martedì 6, giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 maggio. .com - Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: calendario modificato per il 25 aprile e il 1° maggio 2025 Leggi su .com In occasione delle festività del 25(Festa della Liberazione) e del 1°(Festa dei Lavoratori), ledi, SuperEnae 10esono rinviate e ilsubirà delle variazioni.IndicePerché le, Superneae 10esono rinviateNuove date, SuperEnae 10eper il rinvioNessuna variazione per:FAQ – Domande FrequentiPerché le, Superneae 10esono rinviateSecondo quanto previsto, quando una festività coincide con un giorno di concorso, l’estrazione viene rinviata al primo giorno lavorativo successivo. Questo slittamento produrrà un “effetto domino” che cambierà ildelle settimane a cavallo tra.Nuove date, SuperEnae 10eper il rinvioEcco ilaggiornato con tutte le modifiche dopo il rinvio delle:Venerdì 25? posticipata a sabato 26Sabato 26? posticipata a lunedì 28Giovedì 1°? posticipata a venerdì 2Venerdì 2? posticipata a sabato 3Sabato 3? posticipata a lunedì 5Durante la settimana tra il 5 e il 10, ci saranno ben 5 concorsi in 7 giorni, connei seguenti giorni: lunedì 5, martedì 6, giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10

