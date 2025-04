A Roma misure di massima sicurezza 5mila agenti delle forze del ordine

misure di sicurezza per l'ultimo saluto a Papa Francesco. Roma si blinda con servizi che prevedono l'impiego di 4mila uomini e donne delle forze dell'ordine: l'intera area urbana che ricade sul territorio italiano a ridosso della Basilica di San Pietro. Today.it - A Roma misure di massima sicurezza: 5mila agenti delle forze dell'ordine Leggi su Today.it Sono scattate già nella notte le 'massime'diper l'ultimo saluto a Papa Francesco.si blinda con servizi che prevedono l'impiego di 4mila uomini e donne: l'intera area urbana che ricade sul territorio italiano a ridossoa Basilica di San Pietro.

