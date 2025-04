Tony Boy – Uragano il nuovo singolo che scuote la scena trap italiana

Tony Boy torna con "Uragano", il nuovo brano disponibile ovunque dal 25 aprile.

Tony Boy – Uragano fuori il 25 aprile

La traccia rappresenta una svolta per l'artista padovano classe '99, che mescola sonorità trap e sperimentazioni sonore grazie alla produzione firmata Sad e Kiid. "Uragano" si presenta come una scarica di energia, un manifesto di evoluzione artistica.

La tecnica si fonde con l'istinto creativo

Le liriche taglienti e la delivery impeccabile di Tony Boy confermano il suo status nella scena urban italiana. La sua voce attraversa un beat ipnotico, dimostrando come la tecnica possa fondersi con un forte istinto creativo.

Venezia: minorenne ruba un furgone per andare in discoteca a sentire Tony Boy - Spinto dal desiderio di andare in discoteca, ma non trovando nessun amico disposto ad accompagnarlo, un minorenne ha deciso di rubare un furgone per raggiungere un locale di Castelfranco Veneto (Treviso). Tuttavia, il suo piano è stato interrotto da una pattuglia dei carabinieri, che lo ha fermato e arrestato. Il ragazzo, residente nella provincia di Padova, avrebbe sottratto un Fiat Doblò di proprietà di un’azienda edile di Cittadella (PD), approfittando del fatto che il veicolo fosse parcheggiato nel piazzale della ditta. 🔗dayitalianews.com

La Tiktoker Gaia Bianchi è diventata mamma: è nata la prima figlia con il rapper Tony Boy - Gaia Bianchi, una delle Tiktoker più conosciute dalla Gen Z, ha annunciato la nascita della prima figlia con il rapper Tony Boy. Insieme da circa un anno, svelarono la gravidanza con un video su YouTube: nelle ultime ore hanno condiviso le prime foto insieme alla neonata, Arya.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Tony Boy domenica 27 luglio 2025 a Pordenone - Dopo il successo delle prime edizioni l’estate musicale della città di Pordenone ritrova gli eventi di Pordenone Live 2025, rassegna che riaccenderà di luci, suoni e colori il Parco San Valentino nei mesi più caldi della bella stagione. Pordenone Live si pone l’obiettivo di fornire un programma di grandi concerti musicali destinati a un pubblico giovane, unendo i più importanti artisti emergenti del panorama pop e rap italiani a nomi di protagonisti affermati della scena musicale nazionale. 🔗udine20.it

