Mkhitaryan Alla mia età la condizione fisica è in calo ma posso ancora giocare a questo livello E su Inzaghi vi dico questo

Mkhitaryan, si racconta e parla anche del proprio futuro professionale e di Simone InzaghiIntervistato dal portale Fast Sport, Henrikh Mkhitaryan si è raccontato e ha parlato del momento di stagione che sta vivendo con l'Inter all'età di 36 anni. L'armeno ha parlato anche del proprio futuro e del rapporto che ha con l'allenatore Simone Inzaghi. questo un primo estratto dell'intervista integrale che uscirà il 28 aprile.SUL MIO FUTURO – «Sono stato in diversi paesi. Ho avuto momenti difficili nella mia vita. Ora sono felice di essere qui. Sono arrivato all'Inter a 33 anni. Ora ho 36 anni. A questa età non è facile perché la condizione fisica è in calo. Ma sono molto grato di poter giocare ancora a questo livello. Sto dimostrando a me stesso e anche al mondo di avere le qualità per giocare a questa età.

