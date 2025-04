Nesti evidenzia cosa non va nella Juve La situazione tra Motta e Tudor non è cambiata e i motivi sono 3

Carlo Nesti analizza da cima a fondo tutti i problemi che stanno attanagliando la Juve, nonostante il cambio di guida tecnica che ha avvicendato Thiago Motta e Igor Tudor. Ci sono tre ordini di ragioni, come viene evidenziato nella sua rubrica per TUTTOmercatoWEB, denominata "La scheda di Carlo Nesti".

PAROLE – «Quando, dopo 10 mesi con un allenatore, Motta, e 30 giorni con un altro, Tudor, cambia poco o nulla, i motivi sono 3. Il primo chiama in causa la materia prima, con la quale è fatta la squadra, e cioè i giocatori, che sono più limitati di quanto si immaginava. Il secondo chiama in causa chi ha scelto i giocatori, Giuntoli e Motta, tenendo conto che, su 13 acquisti, estate-inverno, e 234 milioni spesi, io ne salvo appena 3: Di Gregorio, Kalulu e Thuram.

