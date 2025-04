Figlia di 11 anni fa arrestare il padre a Bolzano uomo ha lanciato addosso alla moglie una caffettiera

Bolzano, un uomo è stato arrestato per maltrattamenti e minacce. La Figlia di 11 anni ha chiamato il 112 per fermare l'aggressione. Notizie.virgilio.it - Figlia di 11 anni fa arrestare il padre a Bolzano, l'uomo ha lanciato addosso alla moglie una caffettiera Leggi su Notizie.virgilio.it , unè stato arrestato per maltrattamenti e minacce. Ladi 11ha chiamato il 112 per fermare l'aggressione.

