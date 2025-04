Esce di strada e si schianta morto un motociclista in Brianza si indaga sulle cause dell’incidente

motociclista di 55 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con la moto a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza. Sul posto gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri per indagare sulla vicenda. Leggi su Fanpage.it Ieri undi 55 anni ha perso la vita dopo essersito con la moto a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e. Sul posto gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri perre sulla vicenda.

