8220Costruire ponti e non muri8221 i messaggi contro la guerra e in difesa dei migranti nell8217omelia per Papa Francesco

Papa Francesco. L'omelia ha ripercorso i momenti più alti del suo pontificato: l'amore per gli ultimi, l'impegno per la pace e l'invito costante a costruire ponti e non muri. Leggi su Fanpage.it Nella solenne cornice di Piazza San Pietro, il cardinale Giovanni Battista Re ha celebrato i funerali di. L'omelia ha ripercorso i momenti più alti del suoficato: l'amore per gli ultimi, l'impegno per la pace e l'invito costante a costruiree non muri.

