Casertana di scena a Trapani rifinitura al Pinto i tifosi caricano i falchetti

tifosi può davvero fare la differenza. Eppure, al “Provinciale”, il sostegno del pubblico amico mancherà. “Non averli al nostro fianco è qualcosa di profondamente sbagliato”, ha dichiarato Manuel Iori a poche ore dalla partenza per la Sicilia. La sua. Casertanews.it - Casertana di scena a Trapani: rifinitura al Pinto, i tifosi caricano i falchetti Leggi su Casertanews.it In una partita tanto delicata, il supporto deipuò davvero fare la differenza. Eppure, al “Provinciale”, il sostegno del pubblico amico mancherà. “Non averli al nostro fianco è qualcosa di profondamente sbagliato”, ha dichiarato Manuel Iori a poche ore dalla partenza per la Sicilia. La sua.

