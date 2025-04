Moto GP è pole position per la Yamaha di Quartararo Marquez secondo Bagnaia terzo Alle 15 la gara Sprint

Moto Gp dopo una settimana di stop. A Jerez, in Spagna, Fabio Quartararo è il più veloce nelle qualifiche e si prende la pole position. Marc Marquez secondo e Pecco Bagnaia terzo. Alle 15.00 inizia la SprintL'articolo Moto GP, è pole position per la Yamaha di Quartararo. Marquez secondo, Bagnaia terzo. Alle 15 la gara Sprint proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Moto GP, è pole position per la Yamaha di Quartararo. Marquez secondo, Bagnaia terzo. Alle 15 la gara Sprint Leggi su Ildifforme.it Torna laGp dopo una settimana di stop. A Jerez, in Spagna, Fabioè il più veloce nelle qualifiche e si prende la. Marce Pecco15.00 inizia laL'articoloGP, èper ladi15 laproviene da Il Difforme.

Moto Gp, Argentina: vince Marc Marquez, Pecco Bagnaia solo quarto. Gioia Morbidelli: “Sul podio dopo 4 anni” - Doppietta di Marc Marquez in Argentina, che dopo la Sprint vince anche la gara lunga lasciandosi ancora una volta dietro Alex con la moto del Team Gresini L'articolo Moto Gp, Argentina: vince Marc Marquez, Pecco Bagnaia solo quarto. Gioia Morbidelli: “Sul podio dopo 4 anni” proviene da Firenze Post. 🔗.com

Moto gp Thailandia, i favoriti: volano i Marquez, Bagnaia insegue - Buriram, 1 marzo 2025 – La prima Sprint Race dell’anno è terminata esattamente come da griglia di partenza e come da pronostico. Primo Marc Marquez, secondo Alex Marquez e terzo Pecco Bagnaia: questi sono i valori del gp della Thailandia, con i due spagnoli più veloci di circa un decimo sull’ex campione del mondo. Il triello si dovrebbe ripetere anche nella gara lunga della domenica, con la variabile di una gomma dura all’anteriore che potrebbe premiare Pecco. 🔗sport.quotidiano.net

Pramac regina di Moto Gp: “Abbiamo fatto la storia” - Siena, 22 marzo 2025 – Il tono è scanzonato e divertito, quello di sempre. Un po’ per natura, un po’ per alleggerire il peso di un evento che - senza paura di esagerare - si può definire storico. “Un po’ come se il Lecce vincesse il campionato di calcio”, dice sorridendo Paolo Campinoti nella sede di Confindustria Toscana sud, dove si celebra la vittoria (doppia) di Pramac nel Moto Gp, prima a squadre poi nel mondiale piloti. 🔗lanazione.it

