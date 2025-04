In migliaia già in coda per entrare a piazza San Pietro

piazza San Pietro e via della Conciliazione ci sono già diverse migliaia di fedeli arrivati di mattina presto per assistere ai funerali di Papa Francesco.Quanti fedeli hanno visitato la salma di Papa Francesco: il confronto con gli altri Pontefici Today.it - In migliaia già in coda per entrare a piazza San Pietro Leggi su Today.it InSane via della Conciliazione ci sono già diversedi fedeli arrivati di mattina presto per assistere ai funerali di Papa Francesco.Quanti fedeli hanno visitato la salma di Papa Francesco: il confronto con gli altri Pontefici

In migliaia già in coda per entrare a piazza San Pietro - In piazza San Pietro e via della Conciliazione ci sono già diverse migliaia di fedeli arrivati di mattina presto per assistere ai funerali di Papa Francesco. Quanti fedeli hanno visitato la salma di Papa Francesco: il confronto con gli altri Pontefici

Funerali di Papa Francesco, Piazza San Pietro gremita già dalle 7 del mattino: in coda migliaia di persone - Migliaia di fedeli appena riaperta Piazza San Pietro hanno cominciato ad affluire in Piazza per i funerali di Papa Francesco. Sono tanti i ragazzi presenti, che erano venuti a Roma per il loro Giubileo con i loro educatori. Ci sono famiglie, gruppi di religiosi e religiose, parrocchie. I varchi hanno aperto alle 5.30. Strette le misure di sicurezza e i controlli.

