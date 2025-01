Lanazione.it - Abitare la casa abitare la città. Saggi in volume

Gurrieri Nella collana ‘LD-Lezioni di Design (diretta da Patrizia Scarzella), è uscito il secondodiraccolti sotto il titolo unificante di “lala” a cura di Massimo Morisi e Claudio Paolini. Il, presentato nel dicembre scorso alle Murate, cerca di approfondire un tema tanto suggestivo quanto scivoloso, assai caro alla sociologia di fine Ottocento – primi Novecento, quando più vivi si fecero gl’interessi per una “dei cittadini”, ove fossero adeguati spazi pubblici attrezzati, intesi come prosecuzione delle residenze, spesso anguste e inadeguate ai nuclei familiari. Chi ripercorse il tema riproposto oggi da Morisi (da tempo fra gli studiosi più attenti alla sociologia dell’) fu Lewis Mumford, che ripercorse, secolo per secolo, le condizioni duramente stratificate dal medioevo alla rivoluzione industriale, con le sue radici in Inghilterra.