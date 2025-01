Oasport.it - Volley femminile, le migliori italiane della 16ma giornata di A1. Traballi e Cecconello, nomi nuovi per la salvezza. Infinita Chirichella

LE16ªDI SERIE A1GAIA: Perugia il tesoro lo trova in casa con la ex azzurra di beach che si conferma su ottimi livelli chiudendo il match con Scandicci con 17 punti all’attivo, il 41% in ricezione, il 41% in attacco e 3 muri.EKATERINA ANTROPOVA: Ancora una volta migliore in campo. Eguagliato il record e non c’è alcun dubbio che siano tutti meritati. Anche a Perugia fa il suo chiudendo con 32 punti, il 43% in attacco, eben 7 ace.CRISTINA: Decisiva, ancora una volta, contro una Roma scatenata che mette in difficoltà le campionesse venete. Mette a segno la bellezza di 15 punti con il 63% in attacco, un ace e due muri.SARA ALBERTI: Che partitacentrale di Chieri sul campo di Firenze. Ottiene la bellezza di 15 punti, con un ottimo 63% in attacco, 2 ace e 3 muri.