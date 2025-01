Ilrestodelcarlino.it - Tatarov è l’Mvp. Bene Fedrizzi e Demyanenko

Zhukouski 6: porta il suo mattoncino al servizio, chiude con un punto.8: autentico mattatore di serata, il talento bulgaro è il faro offensivo. La gara cambia volto quando entra in scena, colleziona in totale 19 punti e il titolo di MVP di serata. Comparoni 6,5: non sempre preciso, ma la sua presenza si fa sentire. Chiude con quattro punti e tante giocate importanti. Cvanciger 7: gioca al posto dell’infortunato Petkovic e risponde presente. Tanta attenzione e 13 punti con ottime percentuali.7,5: torna via dalla Kioene Arena con 4 ace all’attivo, anche se non sempre le sue forzature al servizio hanno buon esito. Per il resto è sempre un fattore in attacco e in ricezione, 14 punti.7,5: un totem sotto rete, oscura la vallata agli attacchi di Padova con tre muri e 16 punti totali.