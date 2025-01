Oasport.it - Sinner inizia la stagione contro Popyrin: un test per ritrovare brillantezza dopo la dura preparazione invernale

Prima uscita stagionale, sebbene solo a livello di esibizione per il momento, per Jannik. All’alba italiana sarà il suo momento quando se la giocherà con Alexei, numero 25 del ranking ATP e attuale numero 2 d’Australia. L’Opening Week degli Australian Open riserva anche questo.Si tratta, in effetti, di un lotto di esibizioni utili a riprendere confidenza con i campi, quelli veri: in questo caso, del resto, è alla Rod Laver Arena che tutto viene organizzato. Il numero 1 del mondo, come già nel 2024, decide di nonre con un torneo, ma con qualcosa che pur mantenendo ovviamente una parte a suo modo competitiva ha anche degli altri lati (e in Australia non è raro che dalle esibizioni escano fuori momenti anche divertenti).Un modo anche utile per cominciare a mettere a punto quanto effettuato in unaben diversa rispetto agli anni passati, già solo per averla effettuata in quel di Dubai (dove inverno non si può dire che sia).