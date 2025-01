Lanazione.it - Pontedera, gira nelle vie del centro con una katana: 35enne denunciato

Leggi su Lanazione.it

, 6 gennaio 2025 – Momenti di paura si sono vissuti oggi a, dove è stato visto un uomore tranquillamentevie limitrofe alcittadino impugnando un lungo fodero. Dai controlli delle forze dell’ordine è emerso che all’interno del fodero era inserita effettivamente una spada tipo ''. È successo in, in provincia di Pisa. L'uomo, unstraniero, ma residente in città, è stato intercettato dai carabinieri della Compagnia di, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti durante la settimana e che sono stati anche intensificati durante queste festività. I militari si erano insospettiti quando hanno notato l'uomo girovagare per strada impugnando questo lungo fodero. A quel punto lo hanno fermato e hanno scoperto che il fodero conteneva questa antica spada della tradizione giapponese, corrispondente a una scimitarra o una sciabola ma con impugnatura a due mani, della lunghezza complessiva di ben 65 centimetri.