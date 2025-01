Anteprima24.it - “Nessun razzismo” il vice presidente del Consiglio comunale di Firenze Alessandro Draghi attacca Mastella

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Non entro nelle dinamiche di ciò che è successo all’interno della saletta dove si svolge il karaoke: il proprietario,di Silb Fibe, ha già fornito adeguate spiegazioni a mezzo stampa, ci tengo a replicare fermamente alle dichiarazioni di, che in maniera screanzata è entrato a gamba tesa su di un diverbio raccontato da due ragazzi, che hanno provocato però una cd ‘shitstorm’ ai danni del locale su tripadvisor e su altre piattaforme social. Al locale, al proprietario, ai suoi dipendenti va la mia solidarietà e difesa”. Lo afferma in una nota ildeldi(FdI) replicando alla “dichiarazioni fuorvianti di, basta fango su“. “Complice forse la partita di campionato Fiorentina-Napoli di sabato – afferma-, il clima in città si è decisamente esacerbato con le dichiarazioni del sindaco di Benevento Clementeche hanno voluto strumentalizzare unanda banale avvenuta la notte di Capodanno in uno storico locale di via de Benci, in Santa Croce.