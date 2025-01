Quotidiano.net - Neonato morto a Bari, ancora giallo sulla culla termica: “Non era collegata con l’ospedale”

Leggi su Quotidiano.net

, 6 gennaio 2025 – Cresce ilintorno aldi circa un mese trovatonelladella chiesa di San Giovanni Battista di, dove era stato lasciato probabilmente dai suoi genitori in anonimato. Sul sito della parrocchia ci sarebbe un errore. “Quando ilvi viene posto – si legge – si attiva un allarme collegato con l'ospedale Policlinico di. Sarà poi cura del reparto dilogia del Policlinico”. In realtà, sembra che il nosocomio non sapesse nulla dellain questione. La polizia e la 'Scientifica' sul luogo dove il corpo senza vita di unè stato ritrovato nelladella chiesa San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco, a, 2 gennaio 2024. ANSA/Donato Fasano “Non c'è mai stato un allarme collegato con il reparto, ma solo con il cellulare del parroco”, ha dichiarato Antonio Sanguedolce, direttore del Policlinico, sentito dall’Ansa.