Napoli Fazzini e le altre voci di mercato

Ile lesu: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna de Il Mattino. “L’affareè quasi sbloccato, ma non del tutto.ed Empoli si sono incontrate nuovamente per far decollare l’operazione legata al giovane centrocampista, che tuttavia sembra voler prendere tempo prima di dire definitivamente sì ai partenopei. I due club hanno praticamente raggiunto un accordo sulla base di 13 milioni di euro più bonus. Ma la fumata bianca non è arrivata, dato chepreferirebbe un trasferimento alla Lazio, club dove potrebbe trovare molto più spazio”.Linea ‘calda’ tra Empoli e Castel Volturno “La questione può irritare fortemente l’Empoli, che ha avvisato già l’entourage del calciatore. Il rischio è che, in caso di mancato passaggio al, possa anche finire fuori rosa.