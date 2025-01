Mistermovie.it - Mister Movie | Nicole Kidman vuole rivisitare il suo personaggio di The Others

ha recentemente espresso il desiderio di tornare nei panni di Grace Stewart, il suo nel thriller psicologico The, un film che ha conquistato il pubblico e la critica nel 2001. In un'intervista con il quotidiano Observer, l'attrice ha rivelato di sentire un forte legame con il ruolo, dichiarando che sarebbe entusiasta di poter il: il desiderio di il suo in The e riflessioni sulla carriera

Nonostante The abbia ottenuto numerosi premi e un discreto successo al botteghino, ha sottolineato come il film venga spesso trascurato dai fan e dalla critica, rivelando una certa frustrazione per questa mancanza di riconoscimento. "Ho la sensazione che The venga trascurato, mentre io adoravo quel", ha dichiarato la star, mostrando un attaccamento profondo a Grace, una madre tormentata che lotta per proteggere i suoi figli da presenze inquietanti.