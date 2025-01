Pianetamilan.it - Milan, P. Emanuel: “Per Conceicao questa sarà una bella sfida”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Pedroha parlato del suo ex compagno di squadra Sergio, da poco diventato allenatore del. Entrambi portoghesi, i due hanno giocato insieme al Porto. Pedro, dopo aver allenato in diverse nazioni, attualmente allena l'Al-Fayha in Arabia Saudita. Ecco le parole dell'ex difensore del Porto: "Per me è stato un ottimo compagno ed è un grande amico. Oggi è un grande allenatore: le qualità che ha e le fantastiche stagioni che ha vissuto al Porto gli danno la tranquillità e gli standard di cui una squadra come ilha bisogno per tornare a vincere. In sette anni al Porto, Sergio è migliorato tanto come allenatore: questo è l'obiettivo di qualsiasi tecnico, migliorare ogni giorno attraverso il proprio lavoro.è unaper lui e penso che abbia aspettato una cosa del genere.