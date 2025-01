Oasport.it - Lara Colturi-Italia, arriva la secca smentita di Daniela Ceccarelli: “Non esiste nessun piano”

Nella giornata di ieri era girata la voce di un possibile ritorno della sciatricecon i colori azzurri. Secondo Giorgio Pasini di Tuttosport, sarebbe esistito addirittura unaffinché la 18enne rappresentasse l’già alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La notizia, ripresa anche da OA Sport ed altre testate, si è tuttavia rivelata priva di fondamento. Incidenti del mestiere che non dovrebbero accadere e per il quale ci scusiamo con i lettori. Non solo nonalcun fantomaticoper un ritorno disotto l’ala FISI, ma nell’articolo di Tuttosport sono state utilizzate delle dichiarazioni della madrerese ad OA Sport addirittura nel 2022, e dunque inserite ampiamente fuori contesto.Proprio la campionessa olimpica di superG a Salt Lake City 2002 ha voluto fare definitivamente chiarezza sull’argomento in una intervista pubblicata questa mattina sul quotidiano cartaceo Repubblica: “Quanto riportato da Tuttosport e ripreso da altri media mi stupisce, perché non ho parlato con Tuttosport, che mette anche un mio virgolettato.