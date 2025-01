Inter-news.it - Inter-Milan, occasione Taremi! Doppia sfida (al passato) per lui – CdS

Mehdisarà il partner di attacco di Lautaro Martinez questa sera causa infortunio di Marcus Thuram. Il Corriere dello Sport sottolinea l’importanteper l’iraniano che ritrova come avversario il suo vecchio allenatore Sergio Conceiçao. INCROCIO – Mehdie l’sono pronti ad affrontare in finale di Supercoppa italiana il, ora allenato da Segio Conceiçao. La coincidenza vuole che questa importanteper l’iraniano avvenga in terra araba, per di più in una finale con in palio una coppa importante per i nerazzurri., infatti, nasce nella sua Bushire, sua regione di origine, dove solo il Golfo Persico lo separa da Riyad (Arabia Saudita). A ciò si aggiunge un incrocio quasi inaspettato contro il suo vecchio allenatore al Porto, Conceiçao. Il portoghese ha fatto esplodere il suo ex attaccante, facendolo diventare appetibile sul mercato tanto da destareesse proprio nei confronti dell’, l’anno scorso.